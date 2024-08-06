استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال فى بلدة عقابا بطوباس

أحمد علوى

استشهد شابان وأصيب 7 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة.

وأفادت وزارة الصحة لمراسلنا باستشهاد الشاب نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، وعميد ياسين غنام (19 عاماً) متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى محيط المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وكان مصدر طبي في المستشفى التركي الحكومي في طوباس أفاد لمراسلنا، في وقت سابق مساء الإثنين، باستشهاد الشاب أيسر أبو عرة (37 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة أحدهم بالرأس والآخر بالصدر والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان.