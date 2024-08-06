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إياد الشربينى الثالث مكرر علمى علوم: لم أكن أتوقع.. ولكن فضل الله عظيم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:47 ص
إياد الشربينى الثالث مكرر علمى علوم: لم أكن أتوقع.. ولكن فضل الله عظيم إياد الشربيني
دمياط معتز الشربيني

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استقبل إياد يحيى حسن الشربيني، الطالب بمدرسة زكي نجيب محمود الثانوية في قرية ميت الخولي بالزرقا، بمحافظة دمياط، خبر تفوقه وحصوله على المركز الثالث مكرر في الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) بفرحة عارمة وسعادة غامرة.

وقال إياد: "لم أكن أتوقع هذه النتيجة وهذا التفوق، ولكن فضل الله عظيم، وهذه نتيجة التعب والسهر أيام طوال".

وأشار إياد إلى فضل والدته عليه في تحقيق هذا النجاح، وقال "إنها كانت الداعم لي وساعدتني على التركيز والتفوق، لم تكن تدخر جهداً في مساعدتي".

وأضاف إياد أنه كان يسعي للتفوق منذ اللحظة الأولي ويأمل في أن يلتحق بكلية الطب ليحقق حلم أسرته.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى

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