إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف وتنظيم 8 حملات للنظافة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق خلال الأسبوع الماضى، وذلك من خلال تقرير أعدته الدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.



وأوضح التقرير جهود لجان المتابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية في المرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف أنحاء مركز ومدينة يوسف الصديق، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكشف التقرير، عن تنظيم 8 حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق بمختلف الوحدات المحلية، إضافة إلى حملات النظافة بالطريق السياحي وشاطيء بحيرة قارون، كما تابعت رئيس المدينة، مشكلات مياه الشرب بقريتي أباظة وقارون، وأعمال تركيب محولات الكهرباء وتحويل مسار أعمدة الضغط المتوسط بقرية كحك بحري، وجهود الوحدة المحلية بالشواشنة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز، في إعادة تركيب أعمدة الإنارة التي سقطت على الطريق السياحي، وحل مشكلة توصيل الغاز الطبيعي لعدد 5 شوارع بقرية بطن اهريت والشواشنة.



وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، تم تنفيذ إزالة لعدد 6 حالات تعدي، منها حالة بناء بدون ترخيص، و3 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وحالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.



