أوكرانيا تبحث مع اليابان التعاون فى المجال القضائى

أ ش أ

قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن المدعي العام أندريه كوستين، اتفق مع وزير العدل الياباني، ريوجي كويزومي، على تعزيز التعاون.



وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة كوستين وكويزومي لمدينة بوتشا بمنطقة كييف حيث أحيا ذكرى قتلى الحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022.



وحسب الوكالة الأوكرانية، شكر كوستين شعب وحكومة اليابان على "دعمهم الثابت لأوكرانيا في طريقها لاستعادة العدالة"، حسب تعبيره.



وأشار إلى "مشاركة اليابان في مجموعة التنسيق المعنية بإنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا، فضلاً عن حقيقة أن البلاد تدعم فرض عقوبات تهدف إلى وقف التصدير غير القانوني للتكنولوجيا إلى روسيا"، حسب "يوكراين فورم".



وأضاف كوستين: "اليابان تقف معنا في كل جهودنا.. وباعتبارها دولة عضو في مجموعة السبع، فإن صوتها مسموع في هذه المجموعة من الدول".