أنشطة رياضية وفنية وترفيهية متنوعة تجذب الشباب الجامعى فى العلمين الجديدة

كتب: محمد صبحى

بدأت فعاليات اليوم الأول من الفوج الثالث لمهرجان مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 6 جامعات مصرية هي الأزهر والمنصورة والأقصر والفيوم ودمنهور وعين شمس. وتنوعت الأنشطة بين المنافسات الرياضية والفنية والترفيهية، بالاضافة الى كورال جامعة الزقازيق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين 2024"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.



شهد اليوم الأول منافسات في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية بملاعب المنطقة الترفيهية. وتأهلت جامعات عين شمس والمنصورة والفيوم والأقصر لنصف نهائي كرة القدم الخماسية. كما أقيمت مسابقات الفنون التشكيلية على شاطئ البحر، حيث تناول الطلاب موضوعات المشروعات التنموية بالعلمين ودعم القضية الفلسطينية.

وتضمن البرنامج زيارة ترفيهية لشاطئ العلمين الجديدة وإقامة مسابقات للألعاب الترفيهية، واختتم اليوم بحفل موسيقي لخمسة من أبرز نجوم الراب على المسرح الروماني.

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن البرنامج يتضمن زيارات يومية لحوالي 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية. وأشار إلى حرص الوزارة على التنوع في تمثيل كافة الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، مؤكداً أن هذه المشاركات تهدف إلى تعزيز روح التعاون بين الجامعات وتطوير قدرات الشباب الجامعي المصري.



الشباب بمهرجان العلمين



جانب من المهرجان



مهرجان العلمين