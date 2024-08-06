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«اليوم السابع» تحتفل مع أوائل الثانوية العامة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:00 م
«اليوم السابع» تحتفل مع أوائل الثانوية العامة اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

«اليوم السابع» تحتفل مع أوائل الثانوية العامة.. الفرحة والزغاريد تعم المحافظات.. الأول علمى رياضة: حلمى دخول الهندسة.. الأولى علمى علوم: مثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب.. الأولى على المكفوفين: باحلم ألف العالم.. والأول على طلبة الدمج: هدخل الطب.. توقعات الحد الأدنى لعلمى علوم %89 والشعبة الهندسية 84%.. الشعبة الأدبية لن يقل عن ..%71 ومكتب التنسيق: ننتظر نتيجة الثانوية العامة لإعداد شرائح المجموع وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى".
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