ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

«اليوم السابع» تحتفل مع أوائل الثانوية العامة.. الفرحة والزغاريد تعم المحافظات.. الأول علمى رياضة: حلمى دخول الهندسة.. الأولى علمى علوم: مثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب.. الأولى على المكفوفين: باحلم ألف العالم.. والأول على طلبة الدمج: هدخل الطب.. توقعات الحد الأدنى لعلمى علوم %89 والشعبة الهندسية 84%.. الشعبة الأدبية لن يقل عن ..%71 ومكتب التنسيق: ننتظر نتيجة الثانوية العامة لإعداد شرائح المجموع وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى".

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