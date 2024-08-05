100 جندى فنزويلى يحمون آخر تماثيل شافيز بعد هدم المتظاهرين 5 آخرين

فاطمة شوقى

قام حوالى 100 جندى بحراسة المنطقة التى يوجد بها آخر تماثيل الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز، وذلك بعد أن تم هدم 5 تماثيل آخرى لشافيز خلال الاحتجاجات التى اندلعت بسبب فوز الرئيس الحالى نيكولاس مادورو فى الانتخابات الرئاسية.

وقال نيكولاس مادورو في خطاب متلفز:لقد ذهبوا لمهاجمة القائد شافيز، الرئيس القائد، أفضل رئيس عرفته فنزويلا منذ 150 عامًا، ورفض مادورو تلك الأعمال ونسبها إلى المعارضة، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وقام المتظاهرون بهدم حوالى 5 تماثيل للرئيس الراحل هوجو تشافيز من قبل محتجين في مناطق مختلفة من البلاد، وتم تسجيل أكثر من 187 احتجاجا في 20 ولاية من أصل 23، بحسب منظمة المرصد الفنزويلي للصراع الاجتماعي (OVCS)، وفي بعضها خمس تماثيل تكريما للرجل الذي حكم منذ عام 1999 حتى وفاته في مارس 2013.

وارتفع عدد الوفيات بسبب القمع الذى أعقب الانتخابات في فنزويلا إلى 22 شخصا، وخرجت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو من مخبئها، متحدية تهديد الحكومة بسجنها، لتقود احتجاجات حاشدة اعتقل فيها نحو 2000 شخص.

وأثارت نتائج الانتخابات المنشورة اتهامات واسعة النطاق بالتزوير واحتجاجات، وفي وقت لاحق، شنت قوات الأمن حملة صارمة على الاحتجاجات التي وصفتها حكومة مادورو بأنها جزء من محاولة انقلاب مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مادورو لأنصاره خلال تجمع حاشد في كراكاس: "هذه المرة لن يكون هناك غفران" حيث قال إن نحو 2000 شخص اعتقلوا لصلتهم "بجرائم" خلال الاحتجاجات، وتعهد بتطبيق "أقصى عقوبة".