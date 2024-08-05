يونيفيل: المهمة الأممية مستمرة فى أعمالها داخل لبنان

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أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتى، أن المهمة الدولية مستمرة فى أداء أعمالها داخل لبنان رغم استمرار المعارك فى جنوب لبنان على مدار الفترة الماضية.



وقال تيننتى فى تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن الوضع فى لبنان "مقلق لكن المهمة لا تزال قائمة"، موضحا: "نحن مستمرون فى العمل.. الأمور لم تتغير باستثناء ارتفاع مستوى التأهب والحذر".



وأشار تيننتى إلى أن انسحاب المهمة الأممية تحت الظروف التى تدعو إلى ذلك يكون بقرار من مجلس الأمن الدولي، لكن فى الوقت نفسه فإن أى دولة مشاركة فى المهمة لها حرية اتخاذ قرار سحب جنودها وإعادتهم إلا وطنهم.



وكانت بريطانيا وإيطاليا قد أصدرتا، تحذيرا لرعاياهم فى لبنان بالعودة على الفور على متن الرحلات الجوية التجارية، مع تحذيرهم للسياح من دولهم بعدم السفر إلى لبنان فى الوقت الحالي.



يأتى ذلك فى ظل تصاعد القلق من اندلاع حرب شاملة بين حزب الله فى لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أيام من التوتر المستمر إثر هجوم صاورخى على بلدة درزية فى هضبة الجولان المحتلة، اتهمت فيه إسرائيل حزب الله، لكن الأخير نفى أى مسؤولية أو صلة بالهجوم.