اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم إدارة التخطيط والمشروعات لتميزها فى تنفيذ المبادرات

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:26 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم إدارة التخطيط والمشروعات لتميزها فى تنفيذ المبادرات جانب من تكريم وكيل الوزارة للعاملين بإدارة المشروعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من منسقي ورؤساء أقسام التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالإدارات التعليمية، لقيامهم بتنفيذ العديد من المشروعات التربوية التي تهدف إلي تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب انطلاقا من رؤية (مصر 2030) وأهداف الدولة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لبناء المواطن المصري.

ومنها مبادرات أنا المصري، وطني الأكبر، خطط لمستقبلك، ادعم منتج بلدك،كلنا واحد ،نحو مدرسة جاذبة ،إعادة التدوير، التسرب التعليمي، جاء ذلك بحضور الدكتورة عزة الأشوح، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وخالد عباس، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ.

وثمن وكيل الوزارة المبادرات التي تم تنفيذها موجها بضرورة تعميمها بكافة الإدارات التعليمية ونقل الخبرات والمبادرات والمشروعات التربوية بين منسقي ورؤساء أقسام التخطيط الاستراتيجي، والمشروعات بالإدارات، مقدماً لهم شهادات الشكر والتقدير للقائمين على تلك المشروعات المميزة.

 

تكريم عدد من المتميزين
تكريم عدد من المتميزين

 

جانب من تكريم وكيل الوزارة للعاملين بإدارة المشروعات
جانب من تكريم وكيل الوزارة للعاملين بإدارة المشروعات

 

جانب من تكريم قيادات المديرية
جانب من تكريم قيادات المديرية

 







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