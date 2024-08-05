وكيل تعليم الأقصر يتابع تجهيزات المدارس وتوافر الأمن والسلامة داخلها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، التجهيزات اللازمة للعام الدراسى الجديد، حيث تفقد الدكتور إبراهيم أبو ضلع مدير إدارة أمن المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس المحافظة، يرافقه فيها إبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، لبحث مدى توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس.

وفي هذا الصدد استقبل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الدكتور إبراهيم أبو ضلع مدير إدارة أمن المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والموفد لمتابعة شئون الأمن والسلامة المهنية داخل مدارس المحافظة، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال اللقاء على أهمية دور متابعة توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأن الوزارة تبذل قصارى مساعيها للحفاظ على ذلك.

فيما التقى الدكتور صبري خالد عثمان، مع اللواء علاء الدين عبد الواحد مدير منظومة التغذية بإحدى الشركات، خلال الاجتماع الذي عقد بموجهي ومسئولي التغذية المدرسية بمحافظة الأقصر، استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكان قد اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع وكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية لبحث سبل تقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، وأكد على حرص الوزارة الشديد على الاعتناء بهذا الأمر، والاستماع لكل المقترحات للعمل على مواجهته، وتوفير مناخ صحي للتلاميذ.



بحث مدى توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس



جولات لبحث مدى توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس



لقاء لبحث مدى توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس