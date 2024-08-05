وصول البطل الأولمبي محمد السيد قادما من باريس بعد حصوله على البرونزية.. صور

كتب محمود عبد الغني

وصل مطار القاهرة الدولي، البطل المصري الأولمبي محمد السيد، صاحب البرونزية الوحيدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات سلاح سيف المبارزة، قادما من فرنسا بعد خوض البطولة الأولمبية.

وينتظر البطل الأولمبي محمد السيد، في مطار القاهرة الدولي استقبال خاص، احتفاءً باقتناص البرونزية من منافسه المجري، حيث يقف أمام الصالة أتوبيس مكشوف يصطحبه في جولة بشوارع القاهرة حتى المركز الأولمبي في المعادي.

وحرص على استقبال اللاعب محمد السيد، في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، بعد وصوله على متن الطائرة المصرية القادمة من باريس، الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا وفريق من العلاقات العامة والمركز الإعلامي بالجامعة، الذين حرصوا على التواجد في المطار دعما لوالد البطل الأولمبي مدرب المنتخب وهو أستاذ بجامعة طنطا.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مساء اليوم، بمسرح المركز الأولمبي، للاحتفال بالبطل المصري، عقب وصوله مباشرة إلى القاهرة.

وحقق محمد السيد البرونزية، بعدما نجح في الفوز على منافسه المجري تيبور أندراسفي، في سلاح سيف المبارزة، بنتيجة 8 - 7، لتكون الميدالية الأولي لمصر حتى الآن بأولمبياد باريس 2024، قبل أن يخسر البطل المصري من نظيره الفرنسي في نصف نهائي سلاح المبارزة، بنتيجة 15-9.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، احتفلت بصاحب البرونزية، محمد السيد، في حديقة الأبطال، بحدائق تروكاديرو، في تقليد جديد من دورة الألعاب الأولمبية، المقامة في باريس، بحضور 10 آلاف متفرج في أجواء استثنائية.



وصول البطل محمد السيد (1)



وصول البطل محمد السيد (2)



وصول البطل محمد السيد (3)



وصول البطل محمد السيد (4)



وصول البطل محمد السيد (5)



وصول البطل محمد السيد (6)











































