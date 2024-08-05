اليوم السابع
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وزير خارجية تركيا: نولى أهمية خاصة للتشاور مع مصر ونشكر دورها فى ملف غزة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:28 م
وزير خارجية تركيا: نولى أهمية خاصة للتشاور مع مصر ونشكر دورها فى ملف غزة عبد العاطي وفيدان
كتبت رباب فتحى

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قال هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، إن المنطقة تشهد طوقا من النيران ونحن نولي أهمية خاصة للتشاور مع مصر، وأضاف فى المؤتمر الصحفى المنعقد فى وزارة الخارجية بقصر التحرير أنه تم مناقشة انعقاد اول اجتماع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي برئاسة الرئيسي السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إن زيارة أردوغان دفعت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن تأكيده أن العلاقات بين البلدين ستشهد رواجا في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، مؤكد أن مصر شريكا أمنا وشريكا مستقلبي مهم ونولي اهتماما كبيرا بتطوير التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

وعن الأوضاع في قطاع غزة الذي يشهد حربا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2024، أكد أنه تم التطرق إلى كيفية وقف إطلاق النار، مؤكد دعم تركيا للجهود المصرية والقطرية للتوصل إلى اتفاق وقف النار.

وانتقد إسرائيل قائلا، إن اغتيال المفاوض الفلسطيني الرئيسي اسماعيل هنية تعكس إن نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة كلها وليس جادا في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني.

وقال إن الكونجرس الأمريكي رحب بنتياهو ومنحه صوتا مضيفا أن البرلمانات لا يمكن أن تكون منصة لمجرمي الحرب.

وأشاد بدور مصر في إيصال المساعدات إلى غزة وتقدم بالشكر لمصر للسماح لتركيا بإيصال 56 الف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة لتتبوأ بذلك المركز الاول في تقديم المساعدات.
وقال إن إسرائيل منزعجة من إيصال هذه المساعدات لأنها تريد قتل الفلسطينيين الناجين من النيران عن طريق توجيعهم.

وطالب بوقف المجازر في غزة وقال إن تركيا اتخذت قرارا بالوقوف إلى جانب الحق وتتابع مجريات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان ، حيث التقى بالعديد من المسئولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع الاقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي.







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