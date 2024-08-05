وزير خارجية أمريكا يتوقع شن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل خلال 24 ساعة

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كشفت مصادر أمريكية مطلعة، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع بأن هجوما من إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ في غضون 24 ساعة.

وقالت المصادر المطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي، "إن بلينكن أكد أن واشنطن تتوقع أن إيران وحزب الله سيردان معا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر، في بيروت".

وأضافوا أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى مكالمة جماعية للتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة المقربين، ومحاولة ممارسة ضغوط دبلوماسية أخيرة على إيران وحزب الله، للحد من ردهما قدر الإمكان، مشددا على أن ذلك "أفضل فرصة لمنع اندلاع حرب شاملة".

ولكن على عكس الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل الماضي - حيث أطلقت إيران ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصواريخ تجاه إسرائيل، وعملت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما معا لاعتراض معظمها - قال بلينكن" إنه من غير الواضح ما الذي سيكون عليه شكل الانتقام".

وبحسب المصادر، قال بلينكن لنظرائه في مجموعة السبع" إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات، لكنه أكد أنها قد تبدأ في وقت مبكر في غضون من 24 إلى 48 ساعة قادمة".

وطلب بلينكن من وزراء الخارجية الآخرين، ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.