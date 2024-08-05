وزير الدفاع البريطانى يستبعد الدفع بالجيش للسيطرة على الاضطرابات الأمنية

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استبعد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الاثنين، احتمال الدفع بقوات الجيش للسيطرة على الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد؛ جراء تحول تظاهرات اليمين المتطرف إلى أعمال عنف.

وأكد وزير الدفاع البريطاني - حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن الشرطة مسؤولة عن التعامل مع الاضطرابات ولديها كافة الوسائل لتنفيذ ذلك، وهي قادرة على الحفاظ على أمن الأشخاص.

ولفت إلى أن شرطة مقاطعة "جنوب يوركشاير" تتلقى دعما قويا من قوات الشرطة في "غرب يوركشاير" و"تشيشير" وحتى شرطة النقل البريطانية، مضيفا أن الشرطة بأنحاء البلاد تعمل وفق الدعم والتعاون المتبادل.

يشار إلى أن حدة الاضطرابات ارتفعت في أعقاب وقوع هجوم بسكين، الاثنين الماضي، على حفل يوجا ورقص للأطفال في مدينة "ساوثبورت" بشمال غرب إنجلترا؛ أدى إلى مقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة 8 أطفال آخرين، بالإضافة إلى بالغين اثنين.

واعتقلت الشرطة البريطانية فتى يبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في ارتكابه تهمتي القتل والشروع في القتل..فيما لم يتم تحديد الدافع المحتمل وراء الهجوم.