وزير الداخلية: نرسخ لشعور المواطنين بالأمان وندحض أى مخطط إجرامى

كتب محمود عبد الراضى

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية.

فى بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات ترجمتها إنخفاض معدلات الجريمة ، مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التى تشهدها الساحة العالمية، موجهاً الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكداً على ثقته فى توالى الأجيال على حمل رسالة الأمن، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة فى حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 إعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والإستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية لهم .

وقد وجه الوزير إلى أهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والإنتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط إرتكاز حاكمة لها لدحض أى مخطط إجرامى قبل تنفيذه، ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الإنضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقد كلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى الفعال والعمل المستمر على تذليل أية معوقات للعمل الأمنى ، ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشرى الأمنى، والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الآداء الأمنى .

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للآداء الشرطى فى كافة القطاعات الأمنية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعى للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.