وزير الخارجية: غزة والتصعيد وتعزيز التعاون أبرز مباحثاتنا مع وزير خارجية تركيا

كتبت رباب فتحى - أحمد جمعة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما، مشيرا إلى هذه الزيارات وعلى رأسها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تساهم في تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وفي ظل ظروف الاستقطاب العالمي وفي ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد، يمكن لمصر وتركيا صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين مستقبل مشرق لشعبيهما.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان فى قصر التحرير، أن "المناقشات اشتملت على بحث موعد اول اجتماع لمجلس التعاون برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وقال أنهما تباحثا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق على مستوى الرئيسيين وسيكون هناك اجتماعات مطولة لبحث سبل تعزيز هذه العلاقات .

وأكد عبد العاطي، أن مصر هي الشريك التجاري الاول لتركيا في أفريقيا وأشار إلى أنه اتفق مع الوزير هاكان على تكثيف العمل للوصول إلى التبادل التجاري لـ15 مليار دولار، قائلا: "ويمكن للاقتصاد المصري والتركي تحقيق ذلك واتفقنا على تكثيف التعاون من قبل الشركات التركية وجذبها الى السوق المصري."



وتابع أن المباحثات اشتملت عن الوضع الكارثي في غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتعاون على خفض حدة الصراع في المنطق.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى المنعقد فى قصر التحرير مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن هناك تصعيد نتيجة لسياسة الاغتيالات السياسية والتى تدينها مصر بشكل كامل.

وفى جلسة مباحثات بين الوزيرين، تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات الوضع الإقليمى فى ضوء تداعيات الحرب فى غزة على المنطقة. وتبادل الوزيران الحديث حول المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي.