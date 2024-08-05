وزير الخارجية: توافق فى الرؤى مع تركيا حول صون وحدة ليبيا

كتبت رباب فتحى - أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، أن هناك توافق مصري تركي حول الوضع في غزة والقضايا الإقليمية.

وقال فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركي هاكان فيدان المنعقد فى قصر التحرير بالقاهرة، إن هناك توافق على ضرورة تعزيز التشاور في الملف الليبي حيث يلعب الاستقرار وتعزيز الأمن أسس تسوية الخلافات القائمة، وتفاهمنا حول صون وحدة ليبيا وضرورة عقد الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية بما يعيد لليبيا استقرارها.

كما أشار وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي، ملف الأزمة في سوريا، مرحبا بالتصريحات التركية بالاستعداد للعمل على حل الخلافات مع سوريا.

وأوضح أنه تم مناقشة الوضع في السودان واليمن ولبنان والبحر الأحمر وتوافقت الرؤى لمنع التصعيد الإقليمي.

كما تم مناقشة التعاون في القارة الأفريقية وسد النهضة والأوضاع الخطيرة في القرن الافريقي والرفض المصري لاي. تهديد على وحدة الصومال، وأشار إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصومال.