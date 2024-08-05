وزير الخارجية: بحثت مع فيدان دور المجلس الاستراتيجى تحت رئاسة السيسى وأرودغان

كتبت رباب فتحى

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن المباحثات مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اشتملت على التباحث حول حسن الإعداد للدورة الأولى من المجلس الاستراتيجي بين البلدين تحت رئاسة الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه تناول مع نظيره التركي هاكان فيدان نتائج زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الإيجابية إلى مصر في فبراير الماضي ، وقال إنها ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين؟

وتابع أنه تم تكليف المساعدين بتكثيف العمل للاستعداد للقمة المرتقبة بين الرئيسين وإزالة أي معوقات من خلال الاعداد الاتفاقيات والتفاهمات.

وتابع: "حتى يتم تدشين المجلس الاستراتيجي، سيكون هناك لقاءات متعددة بين البلدين لضمان نجاح الدورة الأولي لانعقاد المجلس، موضح أن المناقشات اشتملت الحديث عن تعزيز الاستثمارات وسبل تعزيز العلاقات لوصولها إلى 15 مليار دولار.