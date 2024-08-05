اليوم السابع
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وزير الخارجية التركى: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى إلى تركيا فى أقرب وقت ممكن

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:22 م
وزير الخارجية التركى: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى إلى تركيا فى أقرب وقت ممكن وزير خارجية تركيا
كتبت رباب فتحى

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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة: "سنعمل مع مصر لتطوير العلاقات بكل ما لدينا من إمكانات، ونولي اهتماما كبيرا لتطوير التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والثقافية".

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان، بدأت أمس الأحد التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بوزير خارجية تركيا وتناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.







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