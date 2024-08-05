وزير التموين يستقبل وفداً من حزب حماة وطن لبحث طرح السلع بالمنافذ المتحركة

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وفداً من حزب حماة وطن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والحزب خلال الفترة القادمة ولاسيما ملف مبادرات طرح السلع الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض السلع الأساسية بالمحافظات وكذلك في مجال تطوير وتنمية والاستثمار في مجال التجارة الداخلية، والتعاون في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتعظيم الاستفادة من دور جهاز حماية المستهلك.

وترأس الوفد اللواء اركان حرب أحمد العوضى نائب أول رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمن القومى المصري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى المصري، و اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، و الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، و ⁠اللواء أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، و المهندس احمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

والمهندس هاني العتال مساعد رئيس الحزب ومسؤل الإعلام و ⁠العميد أحمد الأشموني أمين العلاقات العامة كما حضر اللقاء اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية.

و قام الوفد بتقديم التهنئة الدكتور الوزير على ثقة القيادة السياسية بتولىه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء أحمد العوضى نائب أول رئيس الحزب درع الحزب للوزير تقديراً لجهوده متمنياً التوفيق له في مهمته الجديدة.