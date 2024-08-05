وزير الإنتاج الحربى: نسعى للشراكة والعمل مع كافة المستثمرين الجادين

كتب زكى القاضى

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن الوزارة تعمل على الاستفادة القصوى من كافة الطاقات المتوفرة، كما عملت الوزارة على تحديث كافة خطوط الإنتاج القديمة، بهدف تحسين المنتج وزيادة كميته.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين، أن تعظيم الاستفادة من الموارد المتوفرة سمح بحوكمة كثير من الإجراءات، كما تعمل الوزارة على المشاركة والاستثمار مع كافة المستثمرين، بهدف تحقيق الاستفادة للوطن.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على الاستثمار مع كافة الشركاء الجادين، وهي مهمة رئيسية في أداء الوزارة، مشيرا إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة في الوزارة تعتمد على معايير معينة منها احتياج السوق ليها لفترة زمنية محددة، ويرتبط بالجدوى الاقتصادية، بالإضافة لعدة معايير أخرى معمول بها.



