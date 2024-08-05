اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإنتاج الحربى: ندعو كل الباحثين لتقديم أفكارهم لدعم الصناعة الوطنية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:30 م
وزير الإنتاج الحربى: ندعو كل الباحثين لتقديم أفكارهم لدعم الصناعة الوطنية المهندس محمد صلاح الدين وزير الانتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن الوزارة تعمل على الإنتاج والتصنيع العسكرى، وتم زيادة الإنتاج في هذا الاتجاه، وهو ما تؤكده الأرقام المرصودة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين، أن الوزارة تسعى لتنفيذ كافة الأبحاث العلمية لتوطين الصناعات، وهو هدف رئيسى لدعم الصناعات الوطنية، وتعتبر البحوث مدخل رئيسي لدعم الصناعات الوطنية.

ودعا وزير الإنتاج الحربى، كافة الباحثين لتقديم أفكارهم القابلة للتحقيق لدعم الصناعة، باعتبار أن امتلاك "المعرفة" هو مدخل رئيسي لدعم الصناعات الوطنية.


 







وزير الانتاج الحربى

اخبار الانتاج الحربى

محمد صلاح

التوك توك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة