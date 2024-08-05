اليوم السابع
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وزير الإنتاج الحربى لـ"اليوم السابع": ندعو كافة رواد الأعمال للتعاون

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:35 م
وزير الإنتاج الحربى لـ"اليوم السابع": ندعو كافة رواد الأعمال للتعاون وزير الانتاج الحربي
كتب زكى القاضى

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أكد المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة لديها مصانع ذات شهرة واسعة الصيت فى دول أوروبية، مؤكدا أن الوزارة حققت أرباحا كبيرة للغاية، وهي أرقام لم تكن متوقعة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى في إجابة عن سؤال لمحرر اليوم السابع، حول علاقة الوزارة بملف ريادة الأعمال، أن الوزارة تدعو أكثر من مرة كافة رواد الأعمال والباحثين لتقديم أفكارهم، والوزارة جاهزة لتنفيذ كافه الأفكار، بالتعاون مع كافة رواد الأعمال.

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الأفراد، كما قامت بدفع كوادر جديدة في مناصب عليا، وتم الاستعانة بكوادر من الإنتاج الحربى ودفعهم لمناصب جديدة.







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