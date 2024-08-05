وزير الإنتاج الحربى: قطاع الصناعة يشهد مردودا إيجابيا خلال شهرين

كتب زكى القاضى

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إنه خلال فترة بين شهرين لثلاثة شهور سيحدث مردودا إيجابيا في قطاع الصناعة، وذلك من خلال تشكيل مجموعة الصناعة بمجلس الوزراء، والتي تشارك بها الوزارة، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن اللجنة تقوم بتجميع كافة مشاكل الصناعة، وتعمل على حلها، سواء تشريعي أو تنفيذى، أو تعديل للوائح، مؤكدا أن الأصل في حل المشكلة هو مناقشة أصلها لحلها بشكل حقيقي.



