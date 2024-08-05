وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يبحثان تحركات البنتاجون لتهدئة التوترات بالشرق الأوسط

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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، التحركات التي تتخذها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتعزيز حماية القوات الأمريكية وردع وتهدئة التوترات الأوسع نطاقا في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الاثنين، أن أوستن تحدث إلى جالانت لتأكيد دعم الولايات المتحدة القوي لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس ضد التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني والحوثيين.

وأعرب أوستن، عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

يشار إلى أن هناك احتمالية أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، في أعقاب التهديدات التي أطلقها القادة الإيرانيون و"حزب الله" بالانتقام لمقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت تعزيزات من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة، استجابة للأزمة المتصاعدة.