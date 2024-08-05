وزراء خارجية مجموعة السبع يعربون عن القلق الشديد إزاء التوترات فى الشرق الأوسط

أ ش أ

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع،عن القلق الشديد إزاء الأحداث الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط والتى تهدد بتوسيع رقعة الصراع الإسرائيلى - الفلسطيني، بدءا من لبنان، داعين الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أى تحركات من شأنها أن تعيق مسار الحوار المعتدل وتهدد بالتصعيد.

جاء ذلك وفق وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية خلال اجتماع عقده وزراء خارجية مجموعة السبع، عبر الفيديو كونفرانس بدعوة من وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجاني، لبحث الوضع فى الشرق الأوسط ووقف التصعيد المحتمل.

وأكد وزراء المجموعة، ضرورة احترام قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701 حول الانتشار العسكرى على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدين أهمية الحفاظ على التواصل بين دول المجموعة بشكل دائم حول التطورات فى المنطقة، فضلاً عن التنسيق السياسي.



وبدوره ، حث وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجاني، الذى تترأس بلاده مجموعة السبع حاليًا، وزراء خارجية مجموعة السبع على مناقشة الأوضاع فى وقت حساس تشهده الأزمة العسكرية فى الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وأكد تاجانى دعم وزراء خارجية مجموعة السبع لخطة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بداية من أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين حتى تكثيف المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.