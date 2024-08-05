وزارة الموارد البشرية بالسعودية تنظم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية بالرياض

كتب محمود طه حسين

تنظِّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024"، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر المُقبل، بمدينة الرياض، وهو يُمثِّل منصة عالمية للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية وأبعادها، ويأتي انعقاده امتدادًا لرؤية السعودية 2030 وأهدافها الإستراتيجية.

ويأتي المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024"، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فيما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلاله إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، فضلًا عن تحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، مع التأكيد على فتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.



ويُعد المُلتقى، أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، وهو يتيح فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة، لمشاركة تجاربها المتميزة وقصص نجاحها عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، بما يضمن عملية نقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويعكس تنظيم "المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024"، جهود السعودية في المسؤولية الاجتماعية، وتنامي دورها وتصاعد مكانتها الدولية كأكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا، إضافة إلى مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث حققت المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر "المسؤولية الاجتماعية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية