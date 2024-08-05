وزارة الخارجية والهجرة تختتم فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

اختتمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي عقدته على مدار يومي 4 و 5 أغسطس.

وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الخارجية والوزراء الذين حضروا المؤتمر أقروا بعض التوصيات المهمة التي تهم المصريين بالخارج، تمثلت فى:

- عقد لقاءات بشكل مستمر مع المصريين بالخارج للاستماع إلى مطالبهم.

- تيسير عملية شحن الجثامين من الخارج على نفقة الدولة لغير القادرين.

- تفعيل دور السفارات في الخارج وشرح طبيعة الضمانات والمحفزات التي تتيحها الدولة المصرية للمصريين بالخارج أو الأجانب لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية بالخارج.

- تكثيف وزارة العمل التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج لتوفير فرص عمل آمنة للشباب المصري في الخارج وزيادة مراكز التدريب للعمالة المصرية، للمشاركة في تأهيل العمالة المصرية لتوفيرها لاحتياجات سوق العمل.

- توسع الهيئة العامة للاستثمار في الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج وتوفير الخدمات للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

- إتاحة منتجات مصرفية متنوعة تناسب المصريين بالخارج منها شهادات بالدولار.