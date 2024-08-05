اليوم السابع
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هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:29 ص
هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد 7 أكتوبر إلى نحو 9955 معتقلا.

 







هيئة شؤون الأسرى

الاحتلال

اسرائيل

الضفة الغربية

القاهرة الاخبارية



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