كتب محمد عبد العظيم

قالت هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد 7 أكتوبر إلى نحو 9955 معتقلا.