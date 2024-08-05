نقيب العاملين بالزراعة يجتمع مع اللجان النقابية لبحث آخر مستجدات أعمالهم

كتبت ـ آية دعبس

اجتمع المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، وذلك لمناقشة العديد من الأمور التي تخص اللجان النقابية ومتابعة آخر التطورات الخاصة باللجان وفتح باب المناقشة وعرض جميع المعوقات التي تواجه اللجان النقابية والعمل على حل أي معوقات للحفاظ على حقوق ومكتسبات هذه اللجان.

ناقش الاجتماع عددا من التشريعات المتعلقة بالشأن النقابي، ومن بينها قانون العمل الجديد، ورؤية اتحاد نقابات عمال مصر تجاه مواده ونصوصه من أجل إصدار قانون متوازن وعادل يحافظ على حقوق العاملين ويحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال .

وقال عيد مرسال، خلال اللقاء، إن هناك ثوابت يقوم عليها العمل النقابى لا يمكن تجاهلها ولا الخروج عنها، أهمها وحدة الصف في كل المستويات النقابية الثلاثة، لجان ونقابات عامة واتحاد، مؤكدا أن الترابط والتكاتف هو سر قوة التنظيم النقابى.

وشارك بالاجتماع ممثلون عن اللجان النقابية للعاملين بعدد من الشركات والهيئات الاعضاء بالنقابة العامة.