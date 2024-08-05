نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول التغيرات المناخية والتكنولوجيا وأثرها على المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر مجموعة من اللقاءات التثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات لقاء بعنوان "التغيرات المناخية" تحدثت خلاله ثناء محمود، أخصائي المكتبة العامة، عن العلاقة بين الغطاء النباتي والمناخ، موضحة أسباب التغيرات المناخية وآثارها، وآليات المواجهة.

ومن ناحية أخرى، أعد قصر ثقافة حسن فتحي لقاء بعنوان "المسرح العربي" تناول خلالها المخرج المسرحي أحمد يوسف تاريخ المسرح العربي، خصائصه، ومراحل تطوره، أشهر رواده، كما تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي لقاء بعنوان "التكنولوجيا وأثرها على المجتمع" بقصر ثقافة الطفل، ناقش خلالها حسب الله أحمد مفهوم التكنولوجيا، موضحا سلبيات وإيجابيات التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي، أعقبها ورشة تصميم لوحات فنية معبرة للفنان زكريا بدري.

ونفذ فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي عددا من الورش منها ورشة للتعريف بأساسيات التريكو وعمل مشغولات يدوية بالخوص بالمركز الحضري، وأخرى لعمل مشغولات بالخرز الكريستال بقصر ثقافة الأقصر تدريب مشيرة محمد، بجانب ورشة تصميم زهور بالفوم الملون بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، قدمت مكتبة النمسا محاضرة بعنوان " اليوم العالمي لنيلسون منديلا " تناول خلالها محمد إمام نبذه عن حياة نيلسون ونشاته واحتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي لهذا المناضل ونضاله من أجل الحرية والكرامة وهو بطلا للسلام وشخصية بارزه فى تاريخ العالم، بجانب ذلك عقدت مكتبة ثقافة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي يضمن التنمية الشاملة" أوضح سيد صدقى فهمى مفهوم الحوار الثقافي وعناصره وعلاقة الحوار الثقافي بالتنمية الشاملة ودور المؤسسات الثقافية في التأكيد على أهمية الحوار الثقافي.



نقاشات بقصور الثقافة في الأقصر حول التغيرات المناخية



نقاشات في الأقصر حول التغيرات المناخية والتكنولوجيا وأثرها على المجتمع