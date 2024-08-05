منطقة الإسكندرية الأزهرية تجتمع بشيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد خلال عام 2024/ 2025

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، في حضور الأستاذة ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، اجتماعًا هامًا بشيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد للعام الدراسي 2024/ 2025، وعددهم (11) معهدًا وروضة، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المعاهد الأزهرية وتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



أكد "جاويش" على استعداد المنطقة لتقديم الدعم اللازم للقدرة المؤسسية بشقيها من موارد مادية وموارد بشرية، والدعم الفني من خلال كوادر مدربة بإدارة الجودة، موضحًا أنه تم اختيار هذه المعاهد بناءً على تقييمات جادة، وتوافر معايير الاعتماد بها.



وأفاد أن العملية التعليمية هي المعيار الأول والأهم الذي يتم على أساسه اختيار المعاهد للاعتماد، من خلال جودة المعلم والمتعلم والمناخ التربوي ودعم العملية التعليمية بالأنشطة المحققة لنواتج التعلم، رابطًا على أيدي جميع العاملين بها، مؤكدًا سعي قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للجودة والتدريب بقطاع المعاهد الأزهرية على تحقيق رؤية ورسالة القطاع في ضوء رؤية مصر 2030.



واضاف أن إدارة التدريب توفير الدعم الفني والمعلومات من خلال مراجعين معتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعقد لقاءات نشر ثقافة الجودة وتدريبات على إعداد ملف التقدم للاعتماد، وعمل المراجعات الداخلية وتنفيذ خطط التحسين المستمر التي من شأنها دعم المعاهد وتمكينها من الحصول على الاعتماد،



واشار إلى أن المعاهد المتقدمة للاعتماد هي: أربع روضات بإدارة شرق في معاهد (النور الابتدائي، وجمال زين الدين النموذجي الابتدائي، ومحرم النموذجي الابتدائي، وأبو العزائم الابتدائي)، وثلاث روضات بإدارة المنتزه في معاهد (دكتور عبد الحليم محمود، وأبو قير الابتدائي، والراشدين)، بالإضافة إلى معهد ملحقة عبد الحليم محمود، أما باقي الإدارات فتتقدم بمعهد واحد فقط لكل إدارة وهم: روضة معهد طاهر القويري الإبتدائي بإدارة غرب، وروضة سموحة النموذجي (اللغات) بإدارة وسط، روضة معهد أحمد عرابي بإدارة العامرية.



