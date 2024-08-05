اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك الأولى على الثانوية العامة أدبى: حلم كبير اتحقق النهاردة وربنا كرمنى

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:43 م
ملك الأولى على الثانوية العامة أدبى: حلم كبير اتحقق النهاردة وربنا كرمنى ملك الأولى على الثانوية العامة أدبى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت ملك علي السيد بيومي إبراهيم، الطالبة بمدرسة الأورمان التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2024 "الشعبة الأدبية"، بمجموع 394.5 درجة.

وعبرت ملك عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول على الشعبة الأدبية، مشيرة إلى أنها دومًا ما كانت تطمح في تتويج اسمها ضمن أوائل الثانوية وتحرص على الاجتهاد والمثابرة من أجل التفوق وإسعاد أسرتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنها اجتهدت طوال العام الدراسي لتحصد أعلى الدرجات، إذ كانت تنظم وقتها وتواظب على مذاكرة دروسها أولًا بأول، مؤكدة: "نجاحي توفيق من الله تعالى، وتفوقي كان حلم كبير سعيت واجتهدت كتير عشانه والحمد لله اتحقق النهاردة".

وأكدت ملك أن مثلها الأعلى والديها، وتحلم بالالتحاق بكلية الألسون ومواصلة تفوقها ونجاحها الدراسي لإسعاد أسرتها، مشيرة إلى أنها تهدي نجاحها لوالديها، لما بذلوه من جهد متواصل طوال العام الدراسي، ودعمهما وتشجيعهما الدائم لها.

ومن جانبه، أعرب علي السيد بيومي إبراهيم، والد ملك، عن سعادته وفخره بتفوق ابنته في الثانوية العامة وتتويجها ضمن أوائل الجمهورية، قائلًا: "ملك اجتهدت وأملنا فيها كان كبير، والحمد لله ربنا كرمها، وكنا متوقعين تكون من العشرة الأوائل".

وأشار إلى أن ملك دومًا من المتوفقين والأوائل، وملتزمة بصلاتها وقراءة القرآن الكريم، ومنضبطة في دراستها ومذاكرتها، وتحرص على التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 

 







نتيجه الثانوية العامة 2024

نتيجه تالته ثانوي عام 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 الان

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ميعاد نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

متى نتيجة الثانوية

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اوائل الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء

مؤتمر وزير التعليم الثلاثاء




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة