محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات الديوان العام لمتابعة انتظام وسير العمل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من إدارات الديوان العام، لمتابعة سير العمل وانتظامه وتقييم كفاءة الأداء الإداري، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، إدارة الموارد البشرية-التوثيق-الصادر والوارد- الإجازات-قسم الموازنة- قسم الملفات- قسم التنقلات- قسم التعيينات، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية- متابعة تنفيذ المشروعات- إدارة التنسيق الحضاري، إدارة تطوير العشوائيات، إدارة التخطيط العمراني، وإدارة الشئون المالية-قسم الموازنة-المخازن-التعاقدات، المخزون السلعي، الأرشيف، ولجنة فض المنازعات، والإدارة العامة للشئون القانونية، قسم الفتوى، قسم القضايا، قسم التحقيقات، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة المتابعة الميدانية، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بإدارة المجالس، بالإضافة إلى تفقد مركز استدامة للتدريب والتطوير، ومركز نظم المعلومات الجيومكانية.

‏واستمع إلى آراء ومقترحات الموظفين حول كيفية تحسين العمل، لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع الإدارات تعمل بكفاءة وفعالية وأن الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتطوير الأداء المؤسسي، وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية، والأنظمة الإلكترونية، والاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتسريع العمل، وتوفير برامج تدريبية للموظفين، لتطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



متابعة محافظ كفر الشيخ لسير العمل بالديوان



محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالديوان