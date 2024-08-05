محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ 1492 مواطنًا بالقافلة المجانية في دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1492 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية منية جناح، مركز دسوق، فضلًا عن إجراء 115 تحليلا طبيا، و68 حالة أشعة تشخيصية، وتحويل 7 مرضى إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعى الصحى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تسهم فى تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوالسعد ، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أوإستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.



تقديم خدمات طبية لـ 1492 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بدسوق