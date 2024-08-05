محافظ شمال سيناء يسلم شيك إقراض بقيمة 2 مليون جنيه لتمويل مشروع تجارى

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، شيك إقراض مباشر من فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لعميل، وذلك لتمويل مشروع تجارى عبارة عن دواجن ولحوم مجمدة بقيمة 2 مليون جنيه.

جاء هذا خلال استقبال المحافظ لوفد من فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشمال سيناء برئاسة المحاسب محمد سلامة.

وأكد المحافظ، الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي مستوي المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مشيرا إلي أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.

من جانبه استعرض محمد سلامة، رئيس فرع الجهاز بشمال سيناء دور جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة والخدمات الماليه وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين بشمال سيناء.

وأكد سلامة، علي قيام الجهاز بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.

وخلال اللقاء قام المحافظ ورئيس فرع الجهاز بتسليم شيك اقراض مباشر من فرع جهاز تنمية المشروعات للعميل عبده ابوشيته لتمويل مشروع دواجن ولحوم مجمدة بقيمة 2 مليون جنيه، وتسليم رخصة توفيق أوضاع لمدة خمس سنوات للعميل عمرو تحسين بما يسمح بممارسة نشاطه (تجارة مواد غذائية جمله وقطاع) وذلك بمستندات مبسطة وإجراءات ميسرة ورسوم محدودة.