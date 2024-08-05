محافظ شمال سيناء يزور قرية الجورة فى الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، علي اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

واستقبل الشيخ عرفات خضر محافظ شمال سيناء بحضور صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والنائب محمد أبو خلف، عضو مجلس الشوري السابق.



وقال المحافظ، إنه سيقوم بزيارة كل التجمعات والقري علي مستوي المحافظة، مشيرا إلي أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا علي أهمية التوازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.



من جانبه، وجه الشيخ عرفات خضرالشكر إلي المحافظ والجهاز التنفيذي علي الجهود المبذولة في عودة الحياة لكامل طبيعتها في مختلف القري والتجمعات بالشيخ زويد.