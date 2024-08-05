محافظ شمال سيناء يتفقد سوق الجورة بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، سوق الإثنين بقرية الجورة جنوب مدينه الشيخ زويد، في حضور صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى، علي انتظام العمل في سوق الجورة بعد إعادة تشغيله مرة أخرى بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة.

وأشار المحافظ إلي أن إعادة تشغيل السوق مرة أخري يعود بالنفع علي المواطن السيناوي سواء البائع أو المشتري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، فضلًا عن عودة الحياة مرة اخري الي جميع مناطق المحافظة، مشيرًا إلي أن الاقتصاد قضي علي الإرهاب.

وأكد المحافظ أن سوق الجورة يعد أحد أهم الأسواق في محافظه شمال سيناء بعد سوق الخميس في مدينة العريش وسوق الثلاثاء في مدينة الشيخ زويد وسوق الأحد في مدينه نخل. لفت المحافظ إلي أن سوق الجورة يقع في مدخل قرية الجورة، ويباع فيه الخضر والفاكهة والملابس والأثواب والملابس البدوية وجميع السلع والمنتجات بمختلف أنواعها فضلا عن الخراف والماعز وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ولفت المحافظ إلي عودة سوق الجورة بعد غياب دام 10 سنوات بسبب تداعيات الحرب على الإرهاب، إذ تعد عودة سوق الجورة والذى يخدم جميع المناطق والقرى جنوب الشيخ زويد مؤشر قوىا على عودة الحياة الى طبيعتها وتمتع الاهالى بالأمن والأمان وبداية عودة عجلة التنمية والإنتاج مرة أخرى إلى ربوع سيناء.

من جانبهما، وجه المدير التنفيذي لجمعية الجورة ورئيس الهلال الأحمر المصري الشكر إلي محافظ شمال سيناء نيابة عن الأهالي علي الجهود المبذولة لإعادة تشغيل سوق الجورة جنوب مدينه الشيخ زويد.