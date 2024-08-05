محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية بحى الكوثر لتشجيع الاستثمار.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها المنطقة الصناعية بحى الكوثر شرقى المحافظة ، وذلك ، لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع، وكذلك الوقوف على مطالب المستثمرين، وتذليل أية معوقات، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة، وفريده سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، مدير التنمية الصناعية بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مصنع الكرتون والمنتجات الورقية، حيث يعمل به 350 عامل، وتفقد خط الإنتاج الرئيسى لإنتاج الكرتون المضلع ويعمل بطاقة 4000 كرتون/ ساعة، بإجمالى 20 طن يوميا، للوردية الواحدة وهى قابلة للزيادة ومن المستهدف مضاعفة الإنتاج بمعدل 40 طن /يوم تلبية لاحتياجات العملاء.

وتفقد المحافظ مراحل الإنتاج بداية من إعداد المواد الخام ، والطباعة، والتفتيح ، والتكسير، والتدبيس، وتغليف المنتج النهائي"، حيث تقوم الشركة بالتصنيع خلال خط إنتاج أوتوماتيك " 3طبقات، أو 5 طبقات" سنجل/دبل جميع المقاسات والأحجام بالخامات المطلوبة من قبل العميل، كما يوجد بقسم الطباعة 4 ماكينات أوتوماتيك يمكن للشركة الطباعة على الكرتون حتى 4 لون، وكذلك طباعة 25 طن/ يوم طبقا لحجم ومساحة وألوان الكرتونة.

ومن جانبه قال سلطان السمان رئيس إدارة المصنع أنه خلال 3 أشهر سوف يتم البدء في خط إنتاج ورق التصوير بالإجحام والأوزان المختلفة وتوريد المنتج للمصالح الحكومية بأسعار مناسبة وتحقيق الإكتفاء الذاتي من ورق التصوير للمحافظة.

وأستكمل محافظ سوهاج جولته بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بتفقد مصنع شركة الأهرام لصناعة البلاستيك والمصنع على مساحة 12500 متر ويستوعب 150 وهناك خطوط لمنتجات التعبئة والتغليف المرن والتي تستخدم في تعبئة وتغليف المنتجات والمواد الغذائية والعصائر والمنتجات الصناعية وأكياس البريد وأكياس المجمدات وأكياس نقل الأموال وأكياس تعبئة القمامة والخضروات والطاقة الإنتاجية ما يقرب 12 ألف طن في السنة وجميع منتجات صديقة للبئية وتتوافق مع جميع المعايير الصحية والبيئة وعمر المصنع عامين

ومن جانبه أكد الدكتور هانى حليم رئيس مجلس الإدارة أنه جارى إستكمال باقى خطوط الإنتاج والمخطط وصولها خلال عامي 2025/ 2025 لتلبية إحتياجات عملاء الشركة داخليا وخارجيا والوصول بالمصنع لطاقة إنتاجية 25 ألف سنويا بنهاية عام 2025.

وأضاف أننا في طريقنا لإنشاء معهد للبلاستيك بسوهاج وهو الأول من نوعه في الصعيد لتخريج عمال فنيه مدربه ومؤهلة لخدمة قطاع مستلزمات البلاستيك بالصعيد في خاصة في التعبئة والتغليف وهذا المصنع هو جزء من 4 مصانع في سوهاج والخامس موجود بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى طاقة إنتاجية حالية تصل إلى 40 ألف طن سنويا بإجمالى عماله 650 موظف يتوقع وصولهم إلى 1000 موظف بنهاية العام وهذا يأتي إطار دور وإهتمام الدولة القيادة السياسية بالقطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلى لإحلال الواردات وتصدير جزء مهم من الإنتاج وتوفير العملة الصعبة حيث تصدر الشركة لأكثر من 15 دولة خارج مصر.



أثناء-عملية-التصنيع



أحد-خطوط-الإنتاج



التعرف-على-منتجات-المصنه



المحافظ-داخل-المصنع



المحافظ-ونائبه-بالمصنع



خط-إنتاج-بالمصنع



خطوط-لإنتاج-البلاستيك



رئيس-مجلس-الإدارة-والمحافظ-بالمصنع



رئيس-مجلس-الإدارة-وشرح-حول-خطوط-الإنتاج



شرح-حول-عملية-الإنتاج



عامل-على-خط-الإنتاج



عامله-على-خط-الإنتاج-بمصنع-البلاستيك



قسم-الطباعة-بالمصنع



متابعة-عملية-الإنتاج



محافظ-سوهاج-بمصنع-البلاستيك