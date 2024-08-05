محافظ دمياط يترأس جلسة المجلس التنفيذى لمناقشة مستجدات المشروعات الجارى تنفيذها

دمياط - معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء علاء البراوى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن .

واستهل " المحافظ" الجلسة بإصدار حزمة من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جاء أبرزها متابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، والدفع بمعدلات التنفيذ، وكذلك الإرتقاء بمستوى النظافة بكافة المناطق ورفع الاشغالات وتحصيل المتأخرات، كما شدد أيضًا على التصدى الحاسم لمخالفات البناء وأكد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى مع المواطنين للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، كما أكد على وضع مقترحات لأماكن جديدة للمواقف المتسببة فى تكدسات مرورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وبما يحقق السيولة المرورية، ووجه أيضًا بتوحيد شكل الملصقات على سيارات الأجرة تتضمن تعريفة الركوب الجديدة لكل خط سير ووضع الملصق على الزجاج الأمامى والخلفي ومتابعة الالتزام بها .

وفى سياق متصل أكد الدكتور أيمن الشهابى، أيضًا على ضرورة تفعيل مراكز الأزمات بالوحدات المحلية للتعامل الفورى مع أى مشكلات قد تطرأ، ووجه بحصر احتياجات الوحدات المحلية المقرر ادارجها بخطة العام المالى القادم تتضمن الرؤية والهدف من التنفيذ، وكذلك حصر الأصول الغير مستغلة وطرح مقترحات لتعظيم الاستفادة منها، كما كلف مديرية الطرق بإعداد تقريرى دورى بشأن موقف الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية.

وتضمن المجلس الموافقة ومناقشة والتصديق على عدد من القرارات الواردة ، حيث تم الإحاطة والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القرارات الواردة من رئيس مجلس الوزراء وذلك بتخصيص قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطنين وذلك بزمام قرية الخليفية بضاحية قرية عزب النهضة وأخرى بقرية العنانية بمركز دمياط وبقريتى أم الرزق والتوفيقية بمركز كفر سعد لاقامة محطات صرف صحي، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع أحد المواطنين بقرية الناصرية بمركز كفر سعد لاقامة معهد أزهري مشترك " ابتدائي واعدادى وثانوي"..

كما تم الإحاطة والتوجيه بالسير باجراءات التخصيص للأراضى الواردة بالكتب الواردة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بحوض المسرى 105 بالوسطانى بمركز كفر سعد لاقامة محطة رفع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وأيضًا الموافقة على إقامة توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بحوض البرية بتفتيش ثان بمركز كفر سعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الثانية.

كما ناقش "المحافظ" المذكرات والتقارير الواردة حيث وجه بإعادة دراسة عدد منها وفقًا لعدد من المتطلبات ، كما تم الموافقة على طلب الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية بالموافقة على إقامة معهد ابتدائي أزهري تبرع أحد المواطنين بناحية شط جريبة بدمياط وطلب عمل توسعة لمعهد فتيات أزهري بكفر سليمان البحرى بمركز كفرسعد، و تخصيص قطعة أرض تبرع أحد المواطنين لاقامة مدرسة ثانوى عام بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الثانية، وتخصيص قطعة أرض تبرع أحد المواطنين لاقامة محطة رافع صرف صحي بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .