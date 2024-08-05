محافظ بورسعيد يتفقد طريق "الحزام الآمن" ويتابع أعمال تطوير منطقة مثلث الخير

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، طريق الحزام الآمن بمنطقة العجايبة والنخلة جنوب بورسعيد والذى يمتد بطول 70 كيلومترًا حول بحيرة المنزلة ويربط 3 محافظات معاً، هي: «دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والمهندسة هويدا شميس رئيس تعمير بورسعيد، ودكتورة دينا الحمامى مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية المنفذة للمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التى شهدها الطريق حتى الآن، حيث يبدأ طريق الحزام الآمن من الطريق الدولى الساحلى فى دمياط وصولاً إلى محور 30 يونيو ببورسعيد، كما يأتى إنشاء الطريق ضمن خطة المحافظة الموسعة لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد وتطوير بحيرة المنزلة على أعلى مستوى.

ووجه المحافظ بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للطريق، والحفاظ على الواجهة الجمالية وما تم إنجازه من تطوير ووضع دراسة مناسبة لإنارة الأعمدة الموجودة بالطريق من خلال الطاقة الشمسية، لتقليل حدوث الحوادث بالمنطقة والذى تخدم العديد من المشروعات الجديدة التى شهدتها المنطقة مؤخرًا، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بجميع المجالات وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى جنوب بورسعيد.

كما تفقد اللواء محب حبشى منطقة "مثلث الخير" بالجنوب، لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية مثلث الخير جنوب بورسعيد، واستعراض الخطوات التنفيذية التى تمت حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

واستمع المحافظ لأعمال تطوير المزارع السمكية وأعمال الصرف والري، بمنطقة مثلث الخير، لتشمل أعمال تطوير المزارع السمكية إنتاج 200 ألف طن من الأسماك بدلا من إنتاج 70 ألف طن، وذلك بالتعاون مع الثروة السمكية.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولته الميدانية، عددا من الأهالى بمنطقة مثلث الخير، واستمع لمطالبهم، مؤكدا على تقديم كامل الدعم وتذليل العقبات لتقنين أوضاع الأهالى واستكمال اعمال تطوير المنطقة وإقامة مشروعات خدمية وتنموية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قاطنى المنطقة.



المحافظ يتحدث لاحد أهالي الجنوب