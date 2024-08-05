محافظ المنيا يتفقد المركز الطبى الشرقى ويوجه بتوفير وسائل الرعاية الصحية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

استكمل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جولته الميدانية بمركز ومدينة ابوقرقاص بزيارة المركز الطبى الشرقى لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل المركز، حيث يقدم المركز خدمات (الرعاية الأساسية - مبادرات الصحة العامة - تنظيم الاسرة - خدمات الأسنان).

وخلال جولته، تفقد المحافظ العيادات الخارجية وغرفة الأشعة والصيدلية واستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المركز عن الخدمات الطبية المقدمة وعدد المترددين عليها، وكذا مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج، وقام بالاطلاع على سجل الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، موجها الأطقم الطبية بتوفير كافة وسائل الرعاية الصحية للمترددين، مؤكدًا لهم أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي داخل المحافظة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وعلى هامش الجولة ، تابع اللواء "كدوانى" الحالة العامة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مكلفاً رئيس المركز بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتطهير المصارف المائية من العوالق و القمامة و مخلفات الحيوانات بشكل مستمر لضمان بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين وصيانة البنية التحتية و الإنارة العامة.

كما دعا المحافظ المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة المجتمعية دعما للحملة التى اطلقها اللواء كدوانى بالأمس على مستوى مدن وًمراكز و قرى المحافظة للنظافةً وتمهيد الطرق بعنوان "المنيا تتجمل" لرفع كفاءة وتجميل جميع المدن والقرى وجعلها واجهة حضارية أمام زائريها.

وأكد محافظ المنيا أن المتابعة مستمرة والجولات الميدانية ستظل قائمة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تقصر في أداء واجباتها.

رافق المحافظ خلال الجولة حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، مسئولى التفتيش المالى والادارى، والنائب وعدد من نواب البرلمان ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.







