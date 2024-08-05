اليوم السابع
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محافظ المنوفية: تحرير محاضر نظافة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمخابز

الإثنين، 05 أغسطس 2024 10:40 م
محافظ المنوفية: تحرير محاضر نظافة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمخابز اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشتى القطاعات الخدمية وسرعة الاستجابة الفورية والتعامل معها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وفى استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة تفتيشية بالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، للمرور على المخابز البلدية بناحية كفر الخضرة ، تمكنت من تحرير محاضر مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم ، مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق تحقيقا للصالح العام.

 







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