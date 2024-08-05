محافظ الفيوم يقرر إحالة مدير الجمعية الزراعية بفانوس للتحقيق لتقصيره فى عمله

الفيوم - رباب الجالى

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة مدير الجمعية الزراعية بفانوس التابعة للإدارة الزراعية بمركز طامية، للتحقيق، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به وتعطيل مصالح المواطنين.

كان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، قد قام بزيارة مفاجئة لمديرية الزراعة، تفقد خلالها سير العمل بالمديرية، وناقش مع المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة، عدداً من الملفات المهمة ومنها ملف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح، وخلال الزيارة التقى إحدى السيدات والتي عرضت شكواها على المحافظ من تعنت مدير الجمعية الزراعية بفانوس ضدها، وقيامه بتعمد تعطيل إجراءات استخراج بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بقطعة أرض تمتلكها بزمام قرية فانوس، وادعت المواطنة قيام مدير الجمعية بطلب مبالغ مالية لإنهاء الإجراءات، موضحة أنه بسبب رفضها هذا الأمر تم التلاعب بالإجراءات ورفض قبول البطاقة بالمنظومة.

على الفور، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الزراعة، بالتحقيق في الشكوى المقدمة من السيدة، للوقوف على كافة الملابسات، وإرجاع الحق لأصحابه، وأصدر المحافظ توجيهاته بإحالة مدير جمعية فانوس الزراعية للتحقيق، لإخلاله بمهام عمله.

وأكد الأنصاري، أنه لا مكان للمتلاعبين أو المتقاعسين عن آداء مهام عملهم، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين أو من تسول لهم أنفسهم مخالفة القانون.