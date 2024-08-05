محافظ الشرقية يزور منطقة بلبيس الصناعية ويجتمع بالمستثمرين.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

زار المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، منطقة بلبيس الصناعية، وذلك للوقوف على احتياجات المستثمرين بالمنطقة وإزالة كافة المعوقات أمامهم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

استهل المحافظ زيارته للمنطقة بعقد اجتماع مع الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل، أحمد عبد الهادى وكيل وزارة العمل، عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رضا طه مدير عام تشغيل كهرباء جنوب الشرقية، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتور محمد الهراوى مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من المستثمرين، وذلك بمقر شركة الغزالى جروب للصناعات الغذائية.

أكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم لمنطقة بلبيس الصناعية تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للحكومة بتذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى منطقه بلبيس الصناعية عدد من المشكلات التى تواجه المستثمرين ومنها زيادة نسبة الأملاح بمياه الشرب نتيجة الاعتماد على توصيل المياه من الآبار الارتوازية بالمنطقة وكذلك عدم وصول خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة بالإضافة إلى الحاجة لصيانة أعمدة الانارة ورفع كفاءتها وإجراء اعمال الإصلاح لشبكة الطرق الداخلية بالمنطقة.

أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن المنطقة تعتمد على استخدام المياه الارتوازية من الآبار وكذلك خط مياه شرب قطر 6 بوصه وتم تدعيم المنطقة من خلال إنشاء خط جديد قطر 10 بوصه، وكذلك خزان مياه جديدة سعة 4000 لتر لتغذية كافة المصانع بالمنطقة ولم يتم تشغيل الخط الجديد نتيجة احتياج المشروع لعدد 2 طلمبة مياه ذات قدرة عالية.

هذا وقد كلف محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لمضخات المياه المطلوبة موضح بها المواصفات والقدرة والطاقة الإنتاجية لها تمهيداً لمخاطبة هيئة التنمية الصناعية وتشغيل الخط الجديد قطر 10 بوصه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة المنطقة.

كما كلف المحافظ نائبه الدكتور أحمد عبد المعطى بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة وذلك بالتعاون مع جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية لتحقيق الاستفادة للمصانع باعتباره من منتجات الطاقة النظيفة.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية بإعداد المقايسات اللازمة لرفع كفاءة الإنارة وشبكة الطرق الداخلية بدءاً من مدخل المنطقة والشوارع الداخلية بها لتحسين البنية التحتية ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمنطقة ولخدمة المستثمرين.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الشرقية ومرافقوه بجوله تفقدية بعدد من المصانع والشركات بمنطقة بلبيس الصناعية والمقامة على مساحة 289.6 فدان وتضم 294 مصنع بقوه 2000 عامل فى مجال الصناعات (الغذائية- الورقية- الهندسية- المعدنية- الكهربية- الخدمية- مواد البناء- وانشطة صناعية اخرى ) وبإجمالى استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.







