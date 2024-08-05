محافظ الإسماعيلية يكلِّف مديرية التموين ببحث شكاوى المواطنين

الإسماعيلية-صبرى غانم

قالت محافظة الإسماعيلية فى بيان رسمى انه تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ببحث شكاوى المواطنين وسرعة حلها وإزالة أسبابها.

تلقت إدارة الإعلام والصحافة عددا من شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية والخاصة بعدة شكاوى عن رغيف الخبز المدعم.

وعلى الفور كلَّف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتحقق من الشكاوى الواردة والعمل على سرعة حلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة للمخابز المخالفة وفق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك؛ حرصًا على المواطن البسيط.

وأكد أكرم على ضرورة متابعة كافة المخابز على مستوى المحافظة للتأكد من جودة ومطابقة رغيف الخبز والوزن المناسب له.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور وكيل الوزارة بمتابعة المخابز التي ورد بها شكاوى، وجاري المتابعة والرقابة المستمرة.







