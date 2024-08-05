محافظ الإسماعيلية يتابع رفع تراكمات القمامة والمخلفات بعزبتي آدم والحلوس

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع تراكمات القمامة والمخلفات بعزبتي آدم والحلوس، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، والاهتمام بالنظافة العامة بالمنطقة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، على مدار اليوم الإثنين ، برفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بعزبة آدم (الطريق الرئيسي خلف مساكن الواحة، مدخل عزبة آدم من اتجاه نادي الفيروز)، وعزبة الحلوس (الطريق الرئيسي).

وكان محافظ الإسماعيلية، خلال جولته الميدانية بالأمس لتفقد شاطئ التعاون والقرية الأوليمبية، لاحظ في طريق عودته وجود تراكمات للقمامة والمخلفات بالطريق الموازي لطريق عمارة السياحي (البلاجات)، والمار بعزبتي آدم والحلوس.

وعلى الفور كلف "أكرم"، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بالمنطقة، وموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات، وعرض النتائج النهائية بعد انتهاء الأعمال.



تراكم القمامة تراكم القمامة