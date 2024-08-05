محافظ الأقصر يوجه بسرعة رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربى خلال جولة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية في مركز ومدينة القرنة، وجه خلالها برفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي بطول 2 كم، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي، وتركيب بردورات وإنترلوك من الناحية الغربية، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز القرنة.

كما وجه محافظ الأقصر بتكثيف المساحات الخضراء على الجانب الشرقي للطريق الزراعي الغربي، والاهتمام بمستوى النظافة بدءًا من كوبري الضبعية حتى مدخل مدينة القرنة "طريق المسار السياحي"، كما وجه برفع كفاءة البوابة الخاصة بمدخل قرية الضبعية بطول 1600 متر "طريق مزدوج".

فيما افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، محطة صرف صحي قرية الرياينة بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، حيث شهد التشغيل الفعلي ودخول المحطة الخدمة وتشغيل شبكات الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن محطة صرف صحي قرية الرياينة والتي أوضحت أن المشروع يشمل شبكات انحدار بطول 17.5كم، و4 طلمبات تصرف، والطلمبة الواحدة 170 ل/ ث ، ومن المقرر أن يخدم المشروع عدد سكان لقرية الرياينة بالتوابع والعزب يبلغ 30169 نسمة.

كما شهد محافظ الأقصر، بدء تجارب التشغيل لمشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرية الديمقراط، بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة 6500 نسمة، وإجمالي شبكات الانحدار 10.3كم، وعدد الطلمبات 3 تصرف، والطلمبة الواحد 30 ل/ث.