محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الرياينة بتكلفة 220 مليون جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في بشرى سارة لأهالي مركز ومدينة أرمنت، افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، محطة صرف صحي قرية الرياينة بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، حيث شهد التشغيل الفعلي ودخول المحطة الخدمة وتشغيل شبكات الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

واستمع محافظ الأقصر، إلي شرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن محطة صرف صحي قرية الرياينة والتي أوضحت أن المشروع يشمل شبكات انحدار بطول 17.5كم، و4 طلمبات تصرف، والطلمبة الواحدة 170 ل/ ث ، ومن المقرر أن يخدم المشروع عدد سكان لقرية الرياينة بالتوابع والعزب يبلغ 30169 نسمة، وحضر الافتتاح اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، ووجه محافظ الأقصر تعليماته برفع كفاءة الطريق من قرية المريس حتى مدخل مدينة أرمنت، وتسوية وتمهيد الطريق الزراعي الغربي.

كما شهد محافظ الأقصر، بدء تجارب التشغيل لمشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرية الديمقراط، بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة 6500 نسمة، وإجمالي شبكات الانحدار 10.3كم ، وعدد الطلمبات 3 تصرف، والطلمبة الواحد 30 ل/ث، ووجه محافظ الأقصر تعليماته بإعداد جدول زمني للانتهاء بالكامل من مشروع صرف صحي الرياينة ودخوله الخدمة بكامل طاقته، حيث رافق المحافظ خلال جولته كلا من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني.



جولة لمتابعة افتتاح محطة صرف صحي الرياينة



صورة تذكارية بافتتاح محطة صرف صحي الرياينة



فعاليات افتتاح محطة صرف صحي الرياينة



محافظ الأقصر خلال افتتاح محطة صرف صحي الرياينة



محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الرياينة