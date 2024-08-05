محافظ الأقصر يتفقد عمارات سكن كريم بأرمنت ويوجه بتكثيف المساحات الخضراء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولته بمركز أرمنت حيث تفقد عمارات سكن كريم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أشرف على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، حيث رافق المحافظ خلال جولته المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر إلي شرح من علي عثمان رئيس مركز أرمنت، الذي أوضح أن مشروع سكن كريم يضم 6 عمارات بقرية الرزيقات، و10 عمارات بقرية المحاميد بإجمالي 16 عمارة تضم 128 وحدة سكنية، كما وجه بعمل سور من الأشجار يحيط بالعمارات وذلك بهدف تكثيف المساحات الخضراء بالمنطقة وخلق بيئة نظيفة وآمنة.

ومن جانبه أوضح المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالاقصر، أن العمارة تتكون من طابق أرضي و3 طوابق متكرر بعدد 2 شقة في الطابق الواحد، وتبلغ مساحة الوحدة 96 متر مربع، ويتم الصرف الصحي الخاص بالعمارات علي عدد 8 خزانات وذلك بصفة مؤقتة، فيما وجه محافظ الأقصر بتجليد قواعد الأكشاك الكهربائية بالحجر الهاشمي لإضفاء المظهر الجمالي.

فيما عقد علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، إجتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكي يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولاً بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، وإتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الأعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوهاً إلى تذليل العقبات وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات.



عمارات سكن كريم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة



لقاء محافظ الأقصر مع المسئولين عن مشروع عمارات سكن كريم



محافظ الأقصر يتفقد عمارات سكن كريم بأرمنت